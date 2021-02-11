شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يستمر بالارتفاع– تحليل - 11-2-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يكتفي سعر البلاتين بتسجيله للهدف المستقر عند 1240.00 لنلاحظ تجاوزه حاليا لهذا العائق مؤكدا بذلك استسلامه لسيطرة الميل الصاعد, نتوقع انجذاب التداولات حاليا نحو 1275.00 ليشكل ذلك الهدف التالي للميل الصاعد ومن ثم لنراقب تصرفه نظرا لتشكيله لحاجز إضافي قد يعيق الاستمرارية الإيجابية للفترة القادمة.

حاليا وبمحاولة تسلل مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء إضافة إلى تشكيل مستوى 1195.00 للدعم الإضافي, فإن ذلك يدعم الترجيح الصاعد لنبقى تسجيله للهدف المذكور سابقا.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1200.00 و 1275.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد