شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يقاوم سلبية ستوكاستيك- تحليل - 11-2-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد سعر الزوج بتداولات يوم أمس العزم الإيجابي نتيجة لهبوط مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 إلا أن استقراره الإيجابي المستمر فوق الدعم الممتد نحو 126.50 يؤكد الاستمرارية الإيجابية والتي قد تستهدف بدورها مستوى 127.40 وصولا للمقاومة الرئيسية المستقرة حاليا قرب 128.05.

لابد من التنويه إلى أن محاولة هبوط السعر دون الدعم المذكور سابقا, فإن ذلك سيلغي النظرة الإيجابية لنتوقع تكبده بذلك لخسائر عديدة قد تبدأ من 126.10 و 125.50 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 126.50 و 127.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد