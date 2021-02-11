شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يميل نحو الايجابية-تحليل - 11-2-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر الزوج بتقديم ضغط إيجابي على الحاجز الممتد نحو 144.85 ليقلص بذلك من فرص تشكيله للارتداد التصحيحي الهابط بهدف إيجاد منفذ لاستئناف الهجوم الصاعد خلال الفترة الحالية.

لتأكيد الاستمرارية الإيجابية, لابد من انتظار تقديم السعر لإغلاق إيجابي فوق مستوى 144.85 ومن ثم لننتظر تسجيله للأهداف الإضافية المستقرة عند 145.40 و 146.00, أما هبوط السعر دون هذا الحاجز والثبات دونه, فإن ذلك سيجبره على تكبد بعض الخسائر بتسلله نحو 143.20 وصولا للدعم الحوري المستقر قرب 142.60 قبل تسجيله لأي هدف إيجابي جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 144.20 و 146.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بتحقيق الشرط