شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يواجه حاجز قوي– تحليل -11-2-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه سعر النحاس باندفاعه الإيجابي الأخير حاجز مهم عند 3.7900 ليعيق ذلك الهجوم الصاعد وليضطر لتشكيل ارتداد مؤقت محافظا بذلك على ثباته فوق 3.7100, نتوقع بثبات هذا الدعم بدء تجميع السعر للعزم الإيجابي ليزيد ذلك من فرص تجاوزه للحاجز الحالي ومن ثم لننتظر تسجيله لأهداف إيجابية جديدة قد تمتد نحو 3.8800.

أما فشل تحقيق السعر للاختراق فإن ذلك سيزيد من فرص تشكيله لارتداد تصحيحي هابط جديد قد يدفع به لاختبار الدعم المحوري مجددا بوصوله نحو 3.5800.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.7100 و 3.8400

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد