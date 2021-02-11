شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يؤكد الكسر – تحليل - 11-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد زوج الدولار مقابل الفرنك كسر مستوى 0.8923 بعد إغلاق الشمعة اليومية دونه، ليعزز التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط، والطريق مفتوح أمام زيارة مستوى 0.8860 الذي يمثّل هدفنا التالي، مع الإشارة إلى أن كسر هذا المستوى سيدفع السعر لتحقيق مزيد من الأهداف السلبية التي تمتد إلى 0.8760.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الموجة الهابطة المقترحة، مع الإشارة إلى أن الثبات دون 0.8923 يمثّل شرط أولي لاستمرار هذا الانخفاض.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8840 والمقاومة 0.8940

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط