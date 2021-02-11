شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحصل على العزم الإيجابي – تحليل - 11-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بتقديم تداولات إيجابية جديدة مع افتتاح اليوم، يدعمه وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع، إلى جانب المتوسط المتحرك 50 الذي يستمر بحمل السعر من الأسفل، بانتظار التوجه نحو أهدافنا الإيجابية التي تبدأ عند 0.7760 وتمتد إلى 0.7820.

وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 0.7625.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7680 والمقاومة 0.7820

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد