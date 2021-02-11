شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يعاني من نقص العزم الإيجابي – تحليل - 11-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر عقود خام برنت هبوطاً بعد الاقتراب من حاجز 62.00 دولار، حيث وجد صعوبة في العودة إلى القناة اللحظية الصاعدة، ليتجه السعر نحو زيارة محتملة لدعم القناة الرئيسية الصاعدة الذي يتواجد الآن عند 59.85.

وبالتالي، نحن نتوقّع أن نشهد مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أننا بانتظار استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد بعد ملامسة الدعم المذكور، بينما يمثل اختراق 61.55 مفتاح استعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد والتوجه نحو تحقيق مكاسب تبدأ عند 62.07 وتمتد إلى 63.55.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 60.00 والمقاومة 62.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد