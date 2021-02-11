شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تستأنف الانخفاض – تحليل - 11-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر الفضة هبوطاً بعد التذبذب عند مستوى 27.60 في الجلسات الماضية، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 25.50 بشكل رئيسي.

يحتاج السعر لتأكيد تجاوز المتوسط المتحرك 50 لتعزيز التوقعات بمواصلة الانخفاض، مع التذكير بأن استمرار الموجة الهابطة يعتمد على الثبات دون مستوى 27.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 26.00 والمقاومة 27.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط