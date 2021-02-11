شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب لا يزال عالق – تحليل - 11-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يتمكّن سعر الذهب من تأكيد اختراق مستوى المقاومة 1844.00، ليبقى محصوراً بين مفاتيح الاتجاه التي تتمثل بالمقاومة المذكورة والدعم 1830.00، مما يبقي على موقفنا الحيادي قائماً حتى الآن، بانتظار اختراق أحد هذين المستويين لتأكيد الاتجاه التالي.

نشير إلى أن كسر الدعم المذكور سيعيد السعر إلى المسار الهابط الذي يستهدف مستويات 1800.00 ثم 1765.00 كمحطات سلبية رئيسية، بينما يمثل اختراق المقاومة مفتاح الاندفاع لتحقيق مكاسب تبدأ عند 1865.00 وتمتد إلى 1900.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1820.00 والمقاومة 1860.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي