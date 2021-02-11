شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد تسليم 20 عمارة بالمرحلة الثانية بمشروع "دار مصر" بمدينة العبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ جهاز تنمية مدينة العبور يوم الثلاثاء 16/2/2021، وحتى يوم الإثنين 15/3/2021، فى تسليم 20 عمارة أكواد (211 - 311 - 421) بالمرحلة الثانية بمشروع دار مصر، فى مدينة العبور.

وأوضح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 38، يوم الثلاثاء 16/2/2021، ووحدات العمارة رقم 42، يوم الأربعاء 17/2/2021، ووحدات العمارة رقم 44، يوم الخميس 18/2/2021، ووحدات العمارة رقم 45، يوم الأحد 21/2/2021، ووحدات العمارة رقم 46، يوم الإثنين 22/3/2021، ووحدات العمارة رقم 49، يوم الثلاثاء 23/2/2021، ووحدات العمارة رقم 50، يوم الأربعاء 24/2/2021، ووحدات العمارة رقم 51، يوم الخميس 25/2/2021، ووحدات العمارة رقم 52، يوم الأحد 28/2/2021، ووحدات العمارة رقم 53، يوم الإثنين 1/3/2021.

وأضاف المهندس أحمد عمران، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 54، يوم الثلاثاء 2/3/2021، ووحدات العمارة رقم 55، يوم الأربعاء 3/3/2021، ووحدات العمارة رقم 56، يوم الخميس 4/3/2021، ووحدات العمارة رقم 97، يوم الأحد 7/3/2021، ووحدات العمارة رقم 103، يوم الإثنين 8/3/2021، ووحدات العمارة رقم 104، يوم الثلاثاء 9/3/2021، ووحدات العمارة رقم 105، يوم الأربعاء 10/3/2021، ووحدات العمارة رقم 106، يوم الخميس 11/3/2021، ووحدات العمارة رقم 107، يوم الأحد 14/3/2021، ووحدات العمارة رقم 108، يوم الإثنين 15/3/2021.