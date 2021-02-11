شكرا لقرائتكم خبر عن المصافي يجني أرباحه – تحليل صباحي – 11-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم المصافي (2030) في آخر جلساته، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -2.29% بما يعادل -3.20 نقطة، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 140.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 160.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 130.00 ومستوى المقاومة 150.00.