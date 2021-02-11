شكرا لقرائتكم خبر عن كيان السعودية محاط بالضغوط الإيجابية – تحليل صباحي – 11-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم كيان السعودية (2350) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.55% بما يعادل 0.08 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 13.90، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 15.35.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.90 ومستوى المقاومة 15.35.