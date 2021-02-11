شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان يستسلم للضغط السلبي – تحليل صباحي – 11-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم دار الأركان (4300) لليوم الثاني على التوالي، وذلك على اثر ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بعد ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير محاولاً تعويض جزء من خسائره السابقة وتصريف البعض من تشبعه البيعي الذي كان واضحاً بمؤشرات القوة النسبية، في ظل تأثره بكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.59% بما يعادل -0.05 نقطة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة عودة استقراره أدنى مستوى 8.35، ليستهدف بعدها مستوى الدعم المحوري 7.88.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.12 ومستوى المقاومة 8.65.