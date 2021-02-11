شكرا لقرائتكم خبر عن ريدان يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 11-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم ريدان (6012) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المحوري 37.80، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.66% بما يعادل 0.95 نقطة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد، مع تواصل الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه للمقاومة 37.80، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 43.18.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 34.00 ومستوى المقاومة 40.00.