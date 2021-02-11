شكرا لقرائتكم خبر عن ملاذ للتأمين يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 11-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم ملاذ للتأمين (8020) في آخر جلساته، وذلك وسط محاولاته المستمرة اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -1.86% بما يعادل -0.40 نقطة، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط استقرار تداولاته أعلى مستوى 21.52، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 25.04.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 20.00 ومستوى المقاومة 22.28.