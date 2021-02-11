شكرا لقرائتكم خبر عن المتطورة يستقر بشكل إيجابي – تحليل صباحي – 11-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم المتطورة (2120) في آخر جلساته، ليسجل خسائر طفيفة بنسبة بلغت -0.10% بما يعادل -0.02 نقطة، ليستجمع السهم بعضاً من قواه الإيجابية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مدعوماً بالضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 18.98، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 20.88.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.60 ومستوى المقاومة 20.10.