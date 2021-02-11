شكرا لقرائتكم خبر عن أليانز إس إف يهاجم مقاومة محورية – تحليل صباحي – 11-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أليانز إس إف (8040) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.63% بما يعادل 0.40 نقطة، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المحوري 25.40، مصحوباً بارتفاع تدريجي ملحوظ في أحجام التداول.

لذلك نحن نتوقع استمرار صعود السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 25.40، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة 27.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.70 ومستوى المقاومة 26.70.