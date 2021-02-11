شكرا لقرائتكم خبر عن دراية ريت يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 11-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم دراية ريت (4339) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.35% بما يعادل -0.04 نقطة، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط اتجاه صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 11.22، ليستهدف مستوى المقاومة 11.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.32 ومستوى المقاومة 11.60.