شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة في مجملها إيجابية وسط تغيب نبض التداول في اليابان والصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية رابع جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية مع ارتفاع مؤشرات الاسترالية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية ويتغيب نبض التداول اليوم الخميس عن مؤشرات الأسهم اليابانية بسبب عطلة يوم التأسيس الوطني في الياباني، كما يتغيب نبض التداول عن مؤشرات الأسهم الصينية بسبب عطلة عيد الربيع والذي يمتد حتى الأربعاء المقبل أو لنحو أسبوع ويعرف بعطلة العام القمري في الصين.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة معهد ملبورن لتوقعات المستهلكين للتضخم والتي أظهرت تسارع وتيرة النمو إلى 3.7% مقابل 3.4% في القراءة السابقة لشهر كانون الثاني/يناير الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد أعرب وزير الخزانة الاسترالية ستيفن كينيدي عن كون اقتصاد بلاده يتعافي أسرع من المتوقع وأنه تفاجئ بعودة مشاركة العمالة إلى مستويات قياسية.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.01% ليربح 2.11 نقطة ويصل إلى المستوى 30,040.83، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.52% ليربح هو الأخر 15.91 نقطة ويصل إلى المستوى 3,100.58.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 0.42% ليخسر 54.28 نقطة ويصل إلى المستوى 12,775.75، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.04% ليربح 2.40 نقطة ويصل إلى المستوى 6,859.30.