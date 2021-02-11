الاقتصاد

المؤشر العام للسوق السعودي يواصل صعوده – تحليل صباحي – 11-02-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليبدأ بمهاجمة مستوى المقاومة المهم 9,000.00، محققاً مكاسب لليوم الخامس على التوالي بنسبة بلغت 0.10% بما يعادل 8.71 نقطة، وذلك في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط.

 

لهذا تستمر توقعاتنا الإيجابية المحيطة بالمؤشر خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 9,000.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 9,250.00.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,747.09 ومستوى المقاومة 9,100.00.

 

عدد أسهم الشركات الرابحة

59

عدد أسهم الشركات الخاسرة

130

عدد أسهم الشركات الثابتة

10

إجمالي عدد أسهم الشركات المتداولة

199

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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