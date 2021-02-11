شكرا لقرائتكم خبر عن "المستلزمات الطبية": صرف 2 مليار جنيه من المستحقات المتأخرة لدى الشراء الموحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد اسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، إن شركات المستلزمات الطبية بدأت فى صرف المستحقات المتأخرة لدى الهيئة المصرية للشراء.

وكشف عبده لـ "البوم السابع " عن حصول الشركات على مستحقات متاخرة تصل الى 2 مليار جنيه الى الان ،لافتا الى انه من قام بانهاء المستندات الخاصة بصلاحية المستلزمات التى تم توريدها الى المستشفيات قام بصرف كامل مستحقاته.

واوضح رئيس شعبة المستلزمات الطبية ،ان باقى المستحقات البالغه مليار جنيه سيتم صرفها فور تقديم المستندات من قبل الشركات للحصول على مستحقاتهم المتاخرة .

وأكد عبده ان ال 3 مليار جنيه تمثل قيمة شهر ونصف فقط من مسحوبات هيئة الشراء الموحد التى تصل الى 30 مليار جنيه سنويا ،والتى وردتها الشركات منذ بداية ازمة كورونا مارس الماضى الى الهيئة.

وأكد رئيس شعبة المستلزمات الطبية ان حصول الشركات على المستحقات المتاخرة سيساهم فى توفير سيولة كبيرة لدى شركات المستلزمات الطبية، مما يؤدى الى زيادة حجم الانتاج وزيادة الصادرات

وقد تم إنشاء هيئة الشراء الموحد بالقانون 151 لسنة 2019، والذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى تحت مسمى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى، وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، كأحد أبرز التشريعات الحيوية فى مجال الدواء، والتى من شأنها تطوير المنظومة الصحية، وتوفير الدواء بشكل منتظم، ومواجهة الممارسات الاحتكارية فى القطاع، وتنمية الصناعات الطبية.