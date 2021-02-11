شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السيارة كيا بيجاس 2021 بالسوق المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوافر السيارة الكورية بفئتين حيث يبدأ سعر السيارة كيا بيجاس من 239,900 ، أما الفئة الثانية تأتي بسعر 254,900 .

ابرز المواصفات:

المحرك يأتى بـ4 سلندرات بسعة 1400 سي سي بقوة 95 حصان وعزم 132 نيوتن متر.

اما ناقل حركة من النوع الاتوماتيك من 5 نقلات يدفع الحركة إلى الامام.

بالإضافة إلى نظام مانع انزلاق الفرامل لأن ذلك يساعد على التحكم بالسيارة.

وأيضا وسائد هوائية امامية فى الدركسيون وفى الطبلون.

انذار ضد السرقة ومقود من الجلد.

جنوط رياضية بقياس 14 بوصة.

مكيف هواء يدوى وفتحات للمكيف فى الخلف.

وجود شاشة وسطية تعمل باللمس بقياس 7 بوصة.

فتحة سقف كهربائية فى الفئات العليا لها.

مساحة التخزين فى الصندوق الخلفى كبيرة.