شكرا لقرائتكم خبر عن "السياحة والآثار" تعقد ندوة إلكترونية حول "السياحة المستدامة" 24 فبراير الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصرى للغرف السياحية، برئاسة أحمد الوصيف، أنه تم الاتفاق مع وزارة السياحة والآثار، على عقد ندوة إلكترونية "ويبنار" حول السياحة المستدامة، يوم الأربعاء الموافق 24 فبراير الجارى، يأتى ذلك فى إطار خطة الوزارة للارتقاء بالعنصر البشرى فى القطاع السياحى، وكذلك مشروع المقدم من بنك الإعمار الأوروبى EBRD وبالتعاون مع منظمة السياحة العالمية.

وطالب الاتحاد المصرى للغرف السياحة، من كافة أعضاء الجمعيات العمومية للغرف السياحية الخمس المشاركة فى فعاليات تلك الندوة.

ومن جانبها، طالبت لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، من الشركات الراغبة فى المشاركة إرسال كافة البيانات اللازمة وفقا لتعليمات الاتحاد المصرى للغرف السياحية فى موعد أقصاه الأحد المقبل.