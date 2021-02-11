شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصر لأعمال الأسمنت المسلح: تنفيذ مشروعات صرف صحى لقرى سوهاج بـ276 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى شركات وزارة قطاع الأعمال العام للإسراع بتنفيذ كافة المشروعات التى تعرضت لتأخير فى التنفيذ والتسليم خلال الفترة الماضية، نتيجة جائحة كورونا وتعرض بعض الشركات العاملة فى مجال المقاولات لأزمات تتعلق بالسيولة حالت دون استكمال الأعمال فى محطات المياه والصرف الصحى والشبكات بجانب الاستعداد للعمل فى مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى المصرية.

وحول تنفيذ مشروعات المرافق قال المهندس نشأت مرسى رئيس شركة مصر لأعمال الاسمنت المسلح، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، انه ‏تم تنفيذ مشروع تجميع ونقل مياه الصرف الصحي بقرية المحاسنة وبيت داود والقرعان ونجع الحيط، لافتا ان المشروع يتكون من 45 كيلو متر عبارة عن شبكة انحدار باقطارو أعماق مختلفة بالإضافة إلى 11 كيلو متر من خطوط الطرد وعدد 3 محطات رفعه بقيمة إجمالية 130 مليون جنيه وعدد 7000 غرفة وصلات منزلية والمشروع قيد التنفيذ حاليا وبلغت نسبة الإنجاز 94% وسيتم تسليمه ابتدائي في شهر مارس المقبل.

‏وفي محافظة كشف المهندس نشأت مرسى انه تم تنفيذ مشروع تجميع ونقل مياه الصرف الصحي بقرية شطب ،حيث يتكون المشروع من 30 كيلومتر شبكة انحدار وخطوط بطول 6 كيلو متر و3 محطات رفع وعدايات على خطوط الانحدار و20 الف غرفة منزلية بقيمة إجمالية قدرها 80 مليون جنيه، موضحا ان المشروع قيد التسليم الابتدائي.

وأشار انه تم تنفيذ مشروع تجميع ونقل الصرف الصحى قرية الزاوية، حيث يتكون المشروع بشبكات انحدار بأقطار، بجانب عدد 7500 غرفة منزلية وخطوط طرد قطر 600 مليمتر و 400 مليمتر لخدمة الاف المواطنين في تلك القرى بتكلفة 145.9 مليون جنيه .