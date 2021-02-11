أخبار البورصة اليوم الأربعاء 10-2-2021

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 10-2-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى للمؤشرات، بعد تراجعها خلال الجلستين الماضيتين، مدفوعة بمشتريات المتعاملين المصريين والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقى نحو 6.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 706.333 مليار جنيه.





إيقاف تداول 31 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 31 سهماً، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ سبيد ميديكال، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، ارابيا انفستمنتس هولدنج، راية القابضة للاستثمارات المالية، المصرية للدواجن، العامة لصناعة الورق-راكتا، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، العالمية للاستثمار والتنمية، الألومنيوم العربية، مستشفى النزهة الدولي، الحديد والصلب المصرية، جلاكسو سميثكلاين، دايس للملابس الجاهزة، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، العامة لمنتجات الخزف والصيني، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، القاهرة للدواجن، القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ الأهرام للطباعة والتغليف، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري - باندا"، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، العبوات الطبية، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، جنوب الوادي للأسمنت، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف.

البورصة تربح 6.8 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بعد تراجعها خلال الجلستين الماضيتين، مدفوعة بمشتريات المتعاملين المصريين والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي نحو 6.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 706.333 مليار جنيه. البورصة تربح 6.8 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بعد تراجعها خلال الجلستين الماضيتين، مدفوعة بمشتريات المتعاملين المصريين والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي نحو 6.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 706.333 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 827.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 53.9 ألف عملية لعدد 192 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.05% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.41%، والعرب على 8.55% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 24.17% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.82%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 1.7 مليون جنيه، 30.7 مليون جنيه، 62.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 53.1 مليون جنيه، 4.3 مليون جنيه، 37.1 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 11545 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 3416 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 14242 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 4445 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 2434 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 3468 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 1158 نقطة.

وصعدت أسهم 136 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 29 شركة، ولم تتغير مستويات 27 شركة.



تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات الدلتا للسكر، نايل سيتي للاستثمار، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، 824.7 ألف سهم، 8073 سهم، 251.9 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، أصول للوساطة في الأوراق المالية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، 500 ألف سهم، 207 ألف سهم، 551.2 ألف سهم، 750 ألف سهم، على التوالي، وباع نظام الاثابة والتحفيز للعاملين بشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك 220.2 ألف سهم. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات الدلتا للسكر، نايل سيتي للاستثمار، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، 824.7 ألف سهم، 8073 سهم، 251.9 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، أصول للوساطة في الأوراق المالية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، 500 ألف سهم، 207 ألف سهم، 551.2 ألف سهم، 750 ألف سهم، على التوالي، وباع نظام الاثابة والتحفيز للعاملين بشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك 220.2 ألف سهم.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن مصر الوسطى، العامة للصوامع والتخزين 4446 سهم، 5200 سهم، 2650 سهم، على التوالي، كما اشترت إدارة الشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي 180 سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة نايل سيتي للاستثمار 8073 سهم، كما اشترى مجلس إدارة شركات النعيم القابضة للاستثمارات المالية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، بي انفستمنتس القابضة، 633.4 ألف سهم، 687.1 ألف سهم، 24.6 ألف سهم، على التوالي.





السويدي إليكتريكأعلنت شركة السويدي اليكتريك، توقيع شركة السويدى إليكتريك للتجارة والتوزيع بالشراكة مع شركة اسكندرية للصيانة البترولية بترومنت، عقد مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، لتصميم وتوريد وتركيب وتنفيذ ودعم التشغيل لمحطة معالجة الصرف الصحي حوض نجيح بسعة 6 آلاف متر مكعب يومياً - مركز ههيا بنظام تسليم المفتاح بقيمة إجمالية حوالي 126 مليون جنيه، سيتم التشغيل خلال 24 شهراً من تاريخ استلام الموقع. السويدي إليكتريكأعلنت شركة السويدي اليكتريك، توقيع شركة السويدى إليكتريك للتجارة والتوزيع بالشراكة مع شركة اسكندرية للصيانة البترولية بترومنت، عقد مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، لتصميم وتوريد وتركيب وتنفيذ ودعم التشغيل لمحطة معالجة الصرف الصحي حوض نجيح بسعة 6 آلاف متر مكعب يومياً - مركز ههيا بنظام تسليم المفتاح بقيمة إجمالية حوالي 126 مليون جنيه، سيتم التشغيل خلال 24 شهراً من تاريخ استلام الموقع.

الدلتا للسكرأعلنت شركة الدلتا للسكر، تخفيض هيئة الأوقاف المصرية حصتها في رأسمال الشركة من 6.16% إلى 5.76%، بعد بيعها 569.67 ألف سهم، بسعر 9.22 جينه للسهم بقيمة إجمالية 5.25 مليون جنيه.





بنك مصرأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، تم إيداع مشروع عرض شراء الإجباري المقدم بنك مصر للاستحواذ على حصة حاكمة من أسهم رأس مال شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، بعدد حتى 652,8 ألف سهم المكملة لنسبة 90% من أسهم الشركة وذلك بعد استبعاد الحد الأدنى للأسهم حرة التداول وفقاً لقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة للالتزام باستمرار قيد الأوراق المالية للشركة المستهدفة بالبورصة، وبسعر نقدي يبلغ 4.7 جنيه للسهم من أسهم الشركة المستهدفة وبحد أدنى للتنفيذ 51% من أسهم الشركة المستهدفة.





بيراميزا للفنادقأعلنت شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، انخفاض صافي ربح خلال عام 2020 إلى 21.06 مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 37.6 مليون جنيه خلال 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، بنسبة تراجع 44%، وتراجعت إيرادات النشاط خلال نفس العام لتصل إلى 69.36 مليون جنيه، مقابل 318.23 مليون جنيه خلال العام المنصرم له.





العربية لاستصلاح الأراضيحققت الشركة العربية لاستصلاح الأراضي، إيرادات خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بلغت 29.3 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 39.1 مليون جنيه بالنصف المقارن من العام المالي الماضي، وحققت أرباحاً بلغت 633.46 ألف جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 73.45 ألف جنيه بالفترة المقارنة من 2019.