شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 11-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى المؤشر تداولات امس الأربعاء في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 6219 نقطة، مخترقا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع استمرار الأداء السلبي للمؤشر ما بين مستوى 6150 ومستوى 6330 نقطة حتى اختراق احدهم. لذلك نوصي بمراقبة المؤشر خلال الأيام القادمة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6,172 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 6,245 نقطة