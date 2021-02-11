شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI)يرتد لأعلى -تحليل صباحي- 11-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد المؤشر لأعلى ليغلق عند مستوى 10528 نقطة، ليعوض بذلك خسائره التي حققها خلال الأسبوع الحالي، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى الدعم 10400 نقطة، والذي يعد الحد السفلي للاتجاه العرضي الحالي على المدى القصير، بينما الحد العلوي 10600 نقطة، وسوف يتحدد اتجاه المؤشر باختراقه احد المستويين المذكورين.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 10,474 وبين مستوى المقاومة هو 10,583 نقطة