شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح "كوكاكولا" في الربع الرابع من عام 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "كوكاكولا" عن نتائج أعمالها الفصلية في الربع السنوي الأخير من العام الماضي والتي كشفت من خلالها عن انخفاض في الأرباح والإيرادات.



وبلغت أرباح "كوكاكولا" الأمريكية 1.46 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2020 من 2.04 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2019.



وباستثناء بعض البنود، سجلت الشركة الأمريكية للمشروبات الغازية أرباحا معدلة بنحو 47 سنتا لكل سهم في الربع الرابع مقارنة بتوقعات عند 42 سنتا للسهم.



وهبطت الإيرادات الفصلية بنسبة 5% إلى 8.61 مليار دولار في الربع الرابع مقارنة بتوقعات عند 8.60 مليار دولار.



وتضررت شركة "كوكاكولا" من جائحة كورونا وتأثيرها السلبي على الطلب على مختلف المنتجات شأنها شان العديد من الشركات حول العالم.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "كوكاكولا" بنسبة 0.2% وأغلق جلسة الأربعاء عند 49.6 دولار، وسجل أعلى سعر عند 50.5 دولار في حين سجل أقل سعر عند 49.5 دولار.