شكرا لقرائتكم خبر عن "أوبر" تسجل إيرادات دون المتوقع في الربع الرابع من عام 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "أوبر تكنولوجيز" عن نتائج أعمالها الفصلية في الربع السنوي الرابع من عام 2020 حيث تراجعت خسائرها في تلك الفترة لكنها سجلت إيرادات دون المتوقع من المحللين.



وسجلت "أوبر" خسائر فصلية بنحو 968 مليون دولار في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بخسائر فصلية قدرها 1.096 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2019.



وباستثناء بعض البنود والمواد المكررة، سجلت "أوبر" خسائر فصلية قدرها 54 سنتا لكل سهم في الربع المنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول عام 2020 مقارنة بتوقعات أشارت إلى تسجيل خسائر قدرها 56 سنتا لكل سهم.



وهبطت إيرادات شركة النقل ومشاركة الركوب بنسبة 16% إلى 3.165 مليار دولار في الربع الرابع من العام الماضي مقارنة بتوقعات المحللين التي أشارت إلى إيرادات عند 3.58 مليار دولار.



وسجلت "أوبر" خسائر قدرها 6.768 مليار دولار في العام الماضي بأكمله بعد خسائر قدرها 8.506 مليار دولار في عام 2019.



وعلى صعيد التداولات، قفز سهم "أوبر" بنسبة 6% إلى 63.1 دولار، وسجل أعلى سعر عند 63.5 دولار في حين سجل أقل سعر عند 60.5 دولار.