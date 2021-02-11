شكرا لقرائتكم خبر عن "داو جونز" يغلق مرتفعا عند مستوى تاريخي جديد رغم الضغط على "ناسداك" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات اليوم الأربعاء عدا "داو جونز" الذي تلقى دعما من قطاع الطاقة وأغلق عند مستوى قياسي جديد.



وكشفت بيانات حكومية أن الموازنة الفيدرالية في أمريكا سجلت عجزا بنحو 162.8 مليار دولار خلال يناير/كانون الثاني الماضي مقارنة بعجز قدره 32.5 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2020.



وارتفع الإنفاق الحكومي الأمريكي في الشهر الماضي مسجلا 547.4 مليار دولار مقارنة بإنفاق بلغ 404.8 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام.



وكشفت بيانات اقتصادية أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 0.3% في يناير/كانون الثاني، وهي قراءة اتفقت مع توقعات المحللين.



من جانبه، صرح رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" بأن المخاطر على سوق العمل لا تزال قائمة وأن وتيرة التوظيف لا تزال بعيدة عن التعافي.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس/آذار بنسبة 0.6% أو ما يعادل 32 سنتا وأغلقت جلسة نيويورك عند 58.68 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 58.9 دولار وأقل سعر عند 58.08 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0.6% أو ما يعادل 38 سنتا واغلقت جلسة لندن عند 61.47 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 61.6 دولار وأقل سعر عند 60.8 دولار.



وفي ختام التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.2% (ما يعادل 62 نقطة) إلى 31438 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 31511 نقطة وأقل مستوى عند 31221 نقطة.



وانخفض "ناسداك" بنسبة 0.2% (ما يعادل 35 نقطة) إلى 13972 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 14109 نقاط وأقل مستوى عند 13845 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة تقل عن 0.1% (ما يعادل نقطة واحدة) إلى 3909 نقاط، وسجل أعلى مستوى عند 3931 نقطة وأقل مستوى عند 3884 نقطة.