شكرا لقرائتكم خبر عن المتكاملة (INTEGRATED) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 11-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات السهم خلال جلسة امس الأربعاء، حيث اغلق عند مستوى 410 فلس، في ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول لم يشهده السهم منذ عام 2018، مما نتوقع معه استمرار الارتفاع الحالي لمستوى المقاومة الهام عند 435 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 390 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 405 بينما مستوى المقاومة هو 425 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد