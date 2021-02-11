شكرا لقرائتكم خبر عن دبي الاولى (FIRSTDUBAI) يخسر مكاسب الأسبوع -تحليل صباحي- 11-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 43.70 فلس، في ظل تدني كميات التداول، كما تعكس المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد إشارة بيع، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 42 فلس كمستوى أول ثم 38 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 47 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 43.2 بينما مستوى المقاومة هو 44.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط