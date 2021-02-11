شكرا لقرائتكم خبر عن رمال (REMAL) ينخفض مرة أخرى -تحليل صباحي- 11-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم مرة أخرى ليغلق عند مستوى 20.60 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى المقاومة الحالي عند 21.60 فلس، لينزلق بذلك اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 19فلس، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 21.60 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 20.3 بينما مستوى المقاومة هو 21.2 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط