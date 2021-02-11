شكرا لقرائتكم خبر عن عقارات ك (KRE) يسجل أعلى مستوى في 12عام -تحليل صباحي- 11-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى ليغلق امس الأربعاء عند مستوى 125 فلس، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم في 12 عام، ليغلق بذلك أعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة 130 فلس كمستوى أول ثم 140 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 120 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 123 بينما مستوى المقاومة هو 128 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد