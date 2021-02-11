شكرا لقرائتكم خبر عن مزايا (MAZAYA) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 11-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم لثالث جلسة على التوالي، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 60.60 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد نلاحظ انطلاق إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تصل به لمستوى الدعم 57.50 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 62 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 60.4 بينما مستوى المقاومة هو 60.8 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط