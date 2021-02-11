شكرا لقرائتكم خبر عن مواشي (CATTL) يقترب من مقاومة قوية -تحليل صباحي- 11-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم خلال جلسة امس الأربعاء ليغلق عند مستوى 204 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 210 فلس، حيث يقابل الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 195 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 210 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 200 بينما مستوى المقاومة هو 207 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط