شكرا لقرائتكم خبر عن ميادين (SHOOTING) يواصل جني الأرباح -تحليل صباحي- 11-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم عمليات جني الأرباح كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 22.50 فلس، بالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما نتوقع معه استمرار عمليات جني الأرباح في الأجل القصير للوصول لمستويات قد تصل الى 21 فلس كمستوى أول ثم 17.50 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 25 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 22.2 بينما مستوى المقاومة هو 23.2 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط