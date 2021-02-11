شكرا لقرائتكم خبر عن وطنية د ق (NIH) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 11-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 75.50 فلس، ملامسا لخط اتجاهه الهابط قصير الأجل، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 71 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 78 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 75.3 بينما مستوى المقاومة هو 76.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط