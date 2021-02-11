شكرا لقرائتكم خبر عن وطنية م ب (NICBM) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 11-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة خلال تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 159 فلس، لينجح بذلك في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 157 فلس، مصحوب بارتفاع ضخم في كمية التداول، مما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 166 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 156 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 157 بينما مستوى المقاومة هو 163 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد