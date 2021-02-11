شكرا لقرائتكم خبر عن ياكو (YIACO) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 11-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل لينهي تداولات امس الأربعاء عند مستوى648 فلس، لينزلق بذلك اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 500 فلس كمستوى اول، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات السهم اسفل مستوى 800 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 635 بينما مستوى المقاومة هو 670 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط