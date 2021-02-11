شكرا لقرائتكم خبر عن عقود القمح تغلق على انخفاض للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار القمح خلال تداولات اليوم الأربعاء للجلسة الثانية على التوالي بضغط من الانخفاض الحاد في أسعار الذرة.



يأتي ذلك رغم انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو طفيف حيث انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:13 بتوقيت جرينتش بنسبة تقل عن 0.1% إلى 90.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.5 نقطة وأقل مستوى عند 90.2 نقطة.



كانت وزارة الزراعة الأمريكية قد كشفت تقريرها الشهري الصادر أمس الثلاثاء عن توقعاتها بانخفاض المعروض من السلع الزراعية المحلية نتيجة ارتفاع الطلب في وقت لاحق هذا العام.



وتوقعت الوزارة أن تسجل صادرات القمح ما بين 200 ألف و450 ألف طن في الأسبوع الماضي مقارنة بتقديرات الأسبوع قبل الماضي عند 736.623 ألف طن.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للقمح تسليم مارس/آذار بنسبة 2.3% إلى 6.35 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 6.50 دولار وأقل سعر عند 6.26 دولار.