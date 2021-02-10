شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الأربعاء للجلسة الثانية على التوالي رغم استقرار سلبي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وصدور بيانات متضاربة.



وكشفت بيانات حكومية أن الموازنة الفيدرالية في أمريكا سجلت عجزا بنحو 162.8 مليار دولار خلال يناير/كانون الثاني الماضي مقارنة بعجز قدره 32.5 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2020.



وأظهرت بيانات أخرى أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 0.3% في يناير/كانون الثاني، وهي قراءة اتفقت مع توقعات المحللين.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:16 بتوقيت جرينتش بنسبة تقل عن 0.1% إلى 90.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.5 نقطة وأقل مستوى عند 90.2 نقطة.



وتنتظر الأسواق نتائج المناقشات الجارية بين البيت الأبيض والكونجرس الأمريكي حول حزمة التحفيز المالي المقترحة من إدارة "جو بايدن" بقيمة 1.9 تريليون دولار.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس/آذار بنسبة 1.2% أو ما يعادل 32 سنتا وأغلق المعدن النفيس عند 27.078 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 27.595 دولار وأقل سعر عند 26.880 دولار.