شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع قليلاً رغم تصريحات "بيلي" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء على الرغم من تصريحات غير إيجابية أطلقها رئيس بنك إنجلترا "أندرو بيلي".



وكشف "بيلي" في تصريحات اليوم عن أن المملكة المتحدة لن تقدم على خطوة تخفيف القيود التنظيمية على الاقتصاد البريطاني عقب تنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي.



وأضاف "بيلي" بأن الحكومة البريطانية لا يجب عليها تخفيف القيود التنظيمية لأن ذلك يعرض النظام المالي لمخاطر شديدة.



وأشار إلى أنه لا تزال هناك مشكلات بعد تنفيذ "بريكست" ومن أبرزها مطالب الاتحاد الأوروبي للندن والتي تفوق المطالب لأي دولة أخرى عضو بالتكتل.



من ناحية أخرى، تواصل الحكومة البريطانية جهودها لمكافحة جائحة "كورونا" من خلال توزيع المزيد من اللقاحات على المواطنين بالتزامن مع استمرار فرض قيود إغلاق شامل.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 1.3831، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.3867 في حين سجل أقل سعر عند 1.3802.