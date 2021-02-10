شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على ارتفاع لرابع جلسة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء للجلسة الرابعة على التوالي وسط استقرار سلبي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وكشفت بيانات حكومية أن الموازنة الفيدرالية في أمريكا سجلت عجزا بنحو 162.8 مليار دولار خلال يناير/كانون الثاني الماضي مقارنة بعجز قدره 32.5 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2020.



وأظهرت بيانات أخرى أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 0.3% في يناير/كانون الثاني، وهي قراءة اتفقت مع توقعات المحللين.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:42 بتوقيت جرينتش بنسبة تقل عن 0.1% إلى 90.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.5 نقطة وأقل مستوى عند 90.2 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل/نيسان عند التسوية بنسبة 0.3% أو ما يعادل 5.20 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1842.7 دولار للأوقية، وسجل اعلى سعر في الجلسة عند 1856.6 دولار في حين سجل أقل سعر عند 1834 دولارا.