شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يستقر سلبياً عقب صدور بيانات الموازنة العامة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار على نحو سلبي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء في أعقاب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة أظهرت قفزة في عجز الموازنة الفيدرالية بالولايات المتحدة.



وكشفت بيانات حكومية أن الموازنة الفيدرالية في أمريكا سجلت عجزا بنحو 162.8 مليار دولار خلال يناير/كانون الثاني الماضي مقارنة بعجز قدره 32.5 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2020.



وارتفع الإنفاق الحكومي الأمريكي في الشهر الماضي مسجلا 547.4 مليار دولار مقارنة بإنفاق بلغ 404.8 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام.



وكشفت بيانات اقتصادية أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 0.3% في يناير/كانون الثاني، وهي قراءة اتفقت مع توقعات المحللين.



هذا، وينتظر المستثمرون بالأسواق تمرير الكونجرس الأمريكي لحزمة التحفيز المالية المقترحة من إدارة الرئيس "جو بايدن" والتي تعتمد على ضخ 1.9 تريليون دولار في شريان الاقتصاد الأكبر على مستوى العالم.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:42 بتوقيت جرينتش بنسبة تقل عن 0.1% إلى 90.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.5 نقطة وأقل مستوى عند 90.2 نقطة.