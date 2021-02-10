شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحافظ على مكاسبه عقب بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وأبقت على مكاسبها عقب صدور بيانات المخزونات الأمريكية التي سجلت معدل سحب أعلى من المتوقع في الأسبوع الماضي.



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة عن هبوط مخزونات الخام في أمريكا بنحو 6.6 مليون برميل إلى 469 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين توقع محللون انخفاضها بحوالي 2.7 مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن انخفاض في مخزونات النفط بحوالي 3.5 مليون برميل خلال نفس الفترة.



ومن ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:48 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.5 نقطة وأقل مستوى عند 90.2 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 18:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 58.6 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 58.9 دولار وأقل سعر عند 58.08 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0.5% إلى 61.4 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 61.6 دولار وأقل سعر عند 60.8 دولار.