تنظيم «التواصل الاجتماعي»

سلطت ملحمة «جيم ستوب» الضوء مرة أخرى على قوة وسائل التواصل الاجتماعي بعد الزيادة الكبيرة في سعر سهم بائع ألعاب الفيديو، وأظهر منتدى «وول ستريت بيتس» على «رديت» الذي كان يبلغ عدد أعضائه مليوني شخص، أنه يمكن لمجموعة واحدة أن تتحكم في صناديق التحوط القوية وتجني بعض المال في العملية.

لكن هذا الأمر، مثل حظر «تويتر» لحساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يثير تساؤلات حول مفهوم السيطرة، ومن يتحكم في الخطاب العام في مجتمعنا، الأشخاص أم المنصة أم الحكومات؟ علاوة على ذلك، من الذي يجب أن يمتلك زمام الأمور؟ بالنتيجة، الأمور واضحة، فالصوت العام قد يطغى حتى على المؤسسات الراسخة، لذلك يستمر سباق التسلح لمن يسيطر على النصيب الأكبر من هذه الأصوات.

ليست هذه المرة الأولى التي تطرح فيها وسائل التواصل الاجتماعي أسئلة أخلاقية صعبة. لكن في عصرنا الحالي، عندما تم إطلاق الغبار الاجتماعي والسياسي والثقافي والاقتصادي في الهواء، أصبحت الحاجة إلى فهم هذه التكنولوجيا، من وجهة نظر شخصية ومهنية، أكثر إلحاحاً. وأصبحت المنصات الاجتماعية المغلقة والمعزولة وسيلة حيوية للتواصل مع الأصدقاء وتبادل المعلومات حول الوباء، كما ارتفع معدل استهلاك الأخبار على مستوى العالم. لكن هذه المنصات سمحت في المقابل بانتشار المعلومات المضللة، وساهمت في إنشاء مجموعات هامشية ليس لأفكارها أساس سليم.

يمكن أن تسبب أدوات التقنية والخوارزميات التي تعزز السباق نحو الهاوية ضرراً في العالم الحقيقي في حال استخدمت بطريقة خاطئة. ومع ذلك يمكن أن تتحول وسائل التواصل الاجتماعي إلى قوة تدعم الخير والفائدة، سواء في جمع التبرعات أو دروس الصفاء الذهني وورش العمل المتعددة خلال الجائحة، وآليات التعلم عن بعد لطلابنا في المدارس والجامعات وغيرها الكثير.

على المستوى الفردي، يمكن تعويض العديد من الآثار السلبية للتواصل الاجتماعي من خلال مراعاة النتائج الواقعية المحتملة لكل مشاركة، بغض النظر عن مدى عدم ضررها للناشر. وبصفتها حراس بوابات على الشبكات الاجتماعية تقف بين الأشخاص والمنصة، تتحمل وكالات التسويق المسؤولية في قيادة الطريق وإدارة الحملات بشكلها الصحيح على وسائل التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم.

وبطريقة أوسع وأكثر منهجية، هناك حلان رئيسيان، إما أن تقوم المنصات بالمزيد لتحفيز الاستخدام السليم. مثلما فعل «يوتيوب» و«تيك توك» بتشجيعه المبدعين من خلال الأموال، ما يكافئ بشكل فعال أولئك الذين يستخدمون هذه القنوات بطريقة مفيدة وصحية. أو يمكن للوكالات والمؤسسات والأفراد العمل معاً لإيجاد أرضية مشتركة، وتضمين مجموعة من القواعد غير المعلنة والمتفق عليها للاستخدام الاجتماعي على شكل قانون عام تسعد به غالبية المستخدمين.

«سيتس إيه إم – إيد فريزر»