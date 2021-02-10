إدارة نسوية بالكامل لمتجر «اللولو هايبر ماركت» في جدة



أبوظبي: ”الخليج 365”

افتتحت مجموعة اللولو هايبر ماركت أول متجر إكسبريس بإدارة نسائية كاملة في جدة؛ حي الجامعة في المملكة العربية السعودية بإدارة مها محمد القرني المديرة العامة، وفريق عمل من 103 نساء مدربات جيداً.

ويحتل المتجر موقعاً قرب جامعة الملك عبد العزيز ويغطي مساحة تبلغ 37000 قدم مربعة، ويُعد المتجر العشرين في المملكة ويضم مجموعة واسعة من السلع العالمية مثل المنتجات الأساسية الغذائية والأطعمة الطازجة، ومنتجات الصحة والجمال والمستلزمات المنزلية والكثير غيرها.

وأطلق يوسف علي موسيليام رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو هذه المبادرة، وقال: «لقد حاولنا دائماً توفير التدريب والتوظيف للشباب، وخاصة النساء ذوات المهارات العالية في هذه المنطقة. إن التزامنا بالسياسات الحكيمة للقيادة، هو تمكين القوى العاملة النسائية».

وأضاف: «إلى جانب تقديم منصات تسوق مبتكرة، نحن فخورون أيضاً بأن هذه المبادرة الجديدة لتمكين المرأة ستقطع شوطاً طويلاً في فتح فرص وخيارات وظيفية جديدة للشباب بشكل عام وللنساء بشكل خاص».

وقالت مها محمد القرني، المديرة العامة للمتجر الجديد: «أنا سعيدة جداً لكوني جزءاً من أول متجر لمجموعة اللولو بإدارة نسائية بشكل كامل، كما أنه شرف عظيم لي أن أمثل النساء السعوديات اللاتي يدعمن تقدم الأنشطة الاقتصادية للدولة، ويهدفن إلى مشاركة مهاراتهن وتقديم مساهمة أكبر للمجتمع».