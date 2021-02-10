شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي «العهدة» المالية ومن المستفيد من القانون الجديد؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشرت وزارة المالية أسئلة وأجوبة توضيحية حول القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2020 بشأن «العهدة» والذي رأت إنه يشكل إضافة مهمة للبنية التشريعية المتقدمة لدولة الإمارات، ويسهم في دعم قطاع إدارة الثروات ويوفر آليات جديدة لإدارة الثروات والأموال، فضلاً عن دوره في التشجيع على تخصيص العهد الخيرية. ومن المتوقع - بحسب وكيل وزارة المالية يونس الخوري - أن تسهم هذه الخطوة في صيانة السيولة المحلية التي كانت تتجه للخارج بحثا عن خدمات الحفظ الأمين أو العهدة، وستسهم كذلك في استقطاب السيولة الإقليمية والعالمية، خاصة من الدول المجاورة التي ستجد بديلاً قريباً يوفر حلولاً متوافقة مع الشريعة الإسلامية ويترجم المتطلبات المحلية والإقليمية.

وتم اعتماد القانون في أكتوبر /تشرين الأول 2020، ويتم في الوقت الحاضر العمل مع مصرف الإمارات للتنمية على إعداد السجل اللازم للبدء في تنفيذ القانون والعمل على تسجيل صناديق ومعاملات العهدة. ويتم كذلك العمل مع هيئة الأوراق المالية والسلع لاستخدام العهدة كأداة مالية في الأسواق المحلية، ويعد القانون الأول من نوعه على مستوى المنطقة الذي يتوافق مع المعايير العالمية ضمن إطار يتوافق والمتطلبات المحلية والإقليمية. ويتميز عن بقية القوانين العالمية في توفير خدمة العهدة الخاصة.

1- ما الهدف من قانون العهدة؟

يوفر قانون العهدة (الترست) الإطار التشريعي المناسب يسمح للأشخاص «منشئ العهدة» (سواء شخص طبيعي أو اعتباري) أن يخصص أي جزء من أمواله «أموال العهدة» ليضعها عهدة بيد شخص (طبيعي أو اعتباري) يسمى «أمين العهدة» بهدف إدارتها واستثمارها وتوزيع منفعتها على أشخاص «مستفيدين» سواء من أقاربه أو من الغير، أو لغاية معينة سواء كانت «غاية لعهدة خيرية» أو «غاية لعهدة خاصة». بالتالي يأتي المرسوم بقانون دعماً لقطاع إدارة الثروات المتنامي في الدولة وتوفير آليات جديدة لإدارة الشركات والأموال العائلية، إضافة إلى التشجيع على تخصيص العهد الخيرية. حيث أنه في ضوء الحاجة لإيجاد أدوات قانونية تمكن الشركات أو الأشخاص الذين يمتلكون رؤوس أموال وحقوقاً مالية متنوعة، ويرغبون في تسليم هذه الثروات والحقوق كعهدة مالية في ذمة شخص آخر مؤتمن لإدارة الأموال وتنميتها، وذلك لعدم توافر الدراية والخبرة اللازمة لديهم في كيفية إدارة هذه الأموال، أو عدم وجود الوقت الكافي لديهم لإدارتها أو لأي أسباب أخرى. حيث يتم ذلك من خلال وثيقة خاصة تمسى سند العهدة يتم تسجيلها الكترونياً لتعكس ما تتضمنه من أموال سواء منقولات أو عقارات ثم يتم التأشير بوجود حقوق عهدة في السجلات الرسمية لتلك الأموال.



2- من هم المستفيدون من قانون العهدة المالية؟

جميع أفراد المجتمع من أشخاص طبيعيين أو الاعتباريين، خاصة الشركات ذات الملكية العائلية التي تعتبر من أكثر المستفيدين من هذا المرسوم بقانون، حيث سيتمكن مالكي تلك الشركات من التخطيط بعيد المدى لمستقبل أصول الشركات واستمراريتها، خصوصاً وأن القانون يوفر لأصحاب رؤوس الأموال منظومة متكاملة تمكن من إدارة ثرواتهم كعهدة من قبل أشخاص أو مؤسسات مختصة ومؤهلة ذات خبرة ودراية بالأنماط الاستثمارية المختلفة ومخاطرها، وكيفية التعامل معها على النحو الأمثل. وبالإضافة إلى العهد التقليدية التي يمكن استخدامها في تنظيم الملكيات العائلية على النحو المألوف، فإن القانون تضمن قسم خاص بإنشاء «العهدة للغايات الخاصة» وهي شكل حديث لأنواع العهد يتم تنظيمه بشكل مفصل لخدمة المستثمرين في الأسواق المالية لإنشاء الصناديق الاستثمارية العهدة التي تنشأ لغايات التعامل في الأوراق المالية بمختلف أشكال التعامل المتعارف عليها في الأسواق المالية بما في ذلك تملك الأوراق المالية، وتداولها والاستثمار فيها، وانشاء صناديق غايتها الضمان الاجتماعي توفر مزايا للمستفيدين مقابل مساهمات منتظمة تدفع للعهدة الخاصة.

3- ما هي أهمية قانون العهدة؟

رفع كفاءة التشريعات والسياسات المالية في الدولة وتوفير بيئة تنافسية فيها تواكب أحدث القوانين ذات الطابع الاقتصادي والتكنلوجي، بما يسهم في الحفاظ على رؤوس الأموال واستثمارها داخل الدولة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وصولاً إلى توفير مناخ اقتصادي آمن ومتطور، وتنويع الأدوات المتاحة لاستغلال وحماية الثروات وتطوير بيئة الأعمال.



4- ما هي الحالات التي يتم من خلالها تطبيق أحكام القانون على العهدة الأجنبية التي يتم تنفيذها في دولة الإمارات؟

إذا كان سند العهدة ينص على ذلك.

إذا أجازت ذلك التشريعات التي نشأت وفقاً لها العهدة الأجنبية.

إذا تعارضت شروط وأحكام العهدة الأجنبية مع الأحكام الآمرة الواردة في هذا المرسوم بقانون أو النظام العام.



5- ما هي وسائل إنشاء العهدة؟

تحرير سند العهدة.

من خلال وصية أو أي إجراءات ترتب آثارها بعد وفاته، على ألا يخالف ذلك النظام العام.

نقل الأموال من عهدة نافذة إلى عهدة أخرى.

للمحكمة المختصة أن تأمر بإنشاء العهدة وفق أحكام هذا المرسوم بقانون إذا كان الشخص مالك المال لا يتمتع بالأهلية اللازمة لإنشاء العهدة، على أن يتم ذلك بناء على طلب من الوصي أو الولي لتحقيق مصلحة ذلك الشخص، ويشترط في هذه الحالة أن يكون ذلك الشخص هو المستفيد من العهدة، وتقوم المحكمة المختصة بتعيين أمين للعهدة وتحديد شروط سند العهدة.



6- ما هي شروط إنشاء العهدة؟

نص القانون على مجموعة شروط لإنشاء العهدة، وهي:

أن يتمتع منشئ العهدة بأهلية الأداء وفق أحكام قانون المعاملات المدنية المشار إليه إذا كان شخصا طبيعياً. وإذا كان شخصاً اعتبارياً فيتعين صدور قرار من السلطة المختصة بالتصرف في أمواله وفق التشريعات النافذة في الدولة.

أن يكون منشئ العهدة مالكاً لأموال العهدة، أو له حق التصرف فيها وفق أحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة.

تحديد المستفيد من العهدة وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.

تحديد غاية العهدة إذا كانت ذات غايات خيرية أو ذات غايات خاصة.

تحديد أمين العهدة أو أن يكون بالإمكان تحديده للعمل كأمين عهدة عند تعيينه.

أن يكون المال المخصص للعهدة مما يجوز التصرّف فيه وألا يقترن به حق ثابت للغير ما لم يقبل صاحب الحق بذلك كتابة.

أن يكون المال المخصص للعهدة معيناً أو قابلاً للتعيين تعييناً نافياً للجهالة ويجوز أن يكون مما يتحقق مستقبلاً.



7- ما هو مضمون سند العهدة؟

يجب أن يتضمن سند العهدة ما يلي:

يعتبر سند العهدة الأداة القانونية التي يرتكز عليها تأسيس العهدة، وتتضمن شروط سند العهدة تنظيم العلاقات بين منشئ العهد (فيما لو اشترط لنفسه أي شروط لاستمرار سيطرته على كيفية إدارة العهدة) وباقي الأطراف كأمين العهدة والمستفيدين. وهذا قد يدخل فيه العديد من التفاصيل. وبشكل عام يتضمن سند العهدة وفق الشروط العامة الأساسية، ما يلي:

إعلان منشئ العهدة عن إرادته بإنشاء العهدة.

بيان الغاية من العهدة.

تحديد المستفيد منها أو أن يكون بالإمكان تحديده إذا كان شخصاً غير معين بذاته عند إنشاء العهدة.

تحديد أموال العهدة، أو بيان أوصافها الأساسية على نحو يمكّن من تحديدها.

تحديد مدة العهدة، وفي حال عدم تحديد المدة تعتبر العهدة مؤبدة مالم يبين من ظروف الحال خلاف ذلك وفقاً لما تقدره المحكمة.

تحديد الاسم الذي تعرف به العهدة.

تحديد سلطات وصلاحيات أمين العهدة.



8- ماذا لو خالف أي شرط من شروط سند العهدة لأحكام النظام العام؟

فالنظام العام هو مبدأ قانوني أساسي وجد لحماية المجتمع مما يخل بأساسياته من مسائل أخلاقية واقتصادية واجتماعية وشرعية وغيرها من الأسس التي لا يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفتها. وفي قانون العهدة نص على أنه حالة مخالفة سند العهدة أي شرط فيه للنظام العام:

يبطل الشرط وتصح العهدة، ما لم يكن إبطال ذلك الشرط يؤثر في صحة باقي شروط سند العهدة.



9- ما هي شروط غاية العهدة؟

نص القانون أنه يجب أن يكون للعهدة، إما مستفيد محدد أو قابل للتحديد. أو أن يكون له غاية محددة أو قابلة للتحديد، سواء كانت تلك الغاية خيرية أو خاصة. ونص القانون على شروط في غاية العهدة:

ألا تكون مخالفةً للقانون أو النظام العام.

أن تكون ممكنةً ومعينةً تعييناً نافياً للجهالة.

10- متى تنتهي مدة العهدة؟

نص القانون على وجوب تحديد مدة العهدة في سند العهدة، أما لو لم تحدد العهدة فتعتبر العهدة مؤبدة مالم يبين من ظروف الحال خلاف ذلك وفقاً لما تقدره المحكمة. ونص القانون بشأن المدة على ما يلي:

يجوز ربط بداية أو نهاية مدة العهدة بواقعة أو سبب معين مشروع وقابل للتحقيق على أن يذكر ذلك صراحة في سند العهدة.

إذا تم تحديد مدة للعهدة الخيرية، وانتهت تلك المدة، ولم يكن بالإمكان التحقق من إرادة منشئ العهدة حول ما ستؤول إليه أموال العهدة بعد ذلك، للمحكمة المختصة إنهاء العهدة، أو إصدار قرار بتخصيص العهدة لأي غاية خيرية تتفق وغاية العهدة للمدة التي تحددها.



11- ما هي شروط منشئ العهدة؟

منشئ العهدة هو الشخص الذي يملك الأموال التي يراد تحويلها إلى ذمة العهدة، فتخرج تلك الأموال من ذمته وتنتقل إلى العهدة، حيث بعد ذلك، يصبح لأمين العهدة كافة الصلاحيات والسلطات وفقاً لما ينص عليه سند العهدة وأحكام القانون. وشروط منشئ العهدة هي:

لأي شخص يستوفي شروط أهلية الأداء.

يراعى في تحديد أهلية منشئ العهدة غير المواطن أحكام المادة (11) من قانون المعاملات المدنية.

إذا كان منشئ العهدة شخصاً اعتبارياً فيتعين صدور قرار من السلطة المختصة بالتصرف في أمواله وفق التشريعات النافذة في الدولة.



12- ما هي أحكام تعدد منشئي العهدة؟

إذا تعدد الأشخاص المنشئين للعهدة، تتخذ القرارات بينهم بالإجماع ما لم ينص سند العهدة على آلية أخرى.

في حال تعدد الأشخاص المنشئين للعهدة، يعد كل شخص منشئاً للعهدة فيما يتعلق بمساهمته من أمواله، وله ممارسة صلاحيات منشئ العهدة على ذلك الجزء الذي يخصه من أموال العهدة، بشرط ألا يؤثر ذلك على حقوق منشئي العهدة الآخرين، ما لم ينص سند العهدة على غير ذلك.

لمنشئ العهدة تفويض أي من الصلاحيات إلى شخص آخر وفق أحكام هذا المرسوم بقانون، ما لم ينص سند العهدة على غير ذلك.



13- ما هي التزامات منشئ العهدة؟

بعد انشاء العهدة وفق سند العهدة الصحيح، يلتزم منشئ العهدة بما يلي:

‌نقل الأموال إلى العهدة، ونقل السلطات والصلاحيات عليها إلى أمين العهدة خلال مدة لا تجاوز (6) ستة أشهر من تاريخ قيد العهدة في السجل ما لم ينص في سند العهدة على غير ذلك.

‌تسليم الوثائق والمستندات والبيانات كافة المتعلقة بأموال العهدة الى أمين العهدة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.



14- ما هي صلاحيات منشئ العهدة؟

‌إنهاء العهدة أو الرجوع عنها بشكل كلي أو جزئي ما لم تكن العهدة غير قابلة للرجوع عنها.

‌تعديل أو تغيير غايات العهدة. ويجوز في هذه الحالة النص على تعليق سلطة إجراء التعديل أو التغيير لمدة معينة، ليمارس منشئ العهدة سلطة التعديل أو التغيير بعد مضي تلك المدة على أن يتم ذلك خلال حياته.

‌تعديل أي شرط من شروط سند العهدة كلياً أو جزئياً.

‌إضافة مستفيد جديد أو استبعاد أي مستفيد من العهدة، أو تعديل حقوق أي مستفيد، أو وضع شروط تتعلق بتحديد المستفيدين أو تتعلق باستحقاقهم لمنافع العهدة، بصفة نهائية أو مؤقتة، ويجوز النص في سند العهدة على تحديد من يملك حق ممارسة هذه الصلاحية وأي شروط أخرى تتعلق بذلك.

‌تعيين أو عزل أمين العهدة أو حامي العهدة، أو أي شخص آخر تم تعيينه أو منحه سلطات أو صلاحيات بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون تتعلق بالعهدة، وذلك ما لم يكن تعيين ذلك الشخص قد تم بقرار من المحكمة المختصة.

‌تغيير التزامات أمين العهدة التي ينص عليها سند العهدة. وتقييد ممارسة أمين العهدة لأي من سلطاته أو صلاحياته وقيدها بالموافقة الكتابية من منشئ العهدة أو من أي شخص آخر يحدد في سند العهدة.

‌إصدار التعليمات الموجهة لأمين العهدة بشأن إدارة أموال العهدة، أو التصرف فيها، أو كيفية استعمالها أو استغلالها أو استثمارها أو تعيين أو تفويض أي شخص للقيام بها.



15- ما هي الشروط الواجب توفرها في أمين العهدة؟

يجب توافر الشروط التالية إذا كان أمين العهدة شخصاً طبيعياً:

أن يملك أهلية الأداء وفق التشريعات النافذة في الدولة.

أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

يجب توافر الشروط التالية إذا كان أمين العهدة شخصاً اعتبارياً:

أن يتخذ أحد أشكال الشركات التجارية وفق التشريعات النافذة في الدولة.

أن يكون مرخصاً كأمين عهدة مهني وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.



16- ما هي أحكام تعدد أمناء العهدة؟

يجوز أن يكون للعهدة أمين عهدة واحد أو أكثر وفق ما ينص عليه سند العهدة.

في حالة عدم تحديد عدد أمناء العهدة، يكون للعهدة أمين عهدة واحد، ولمنشئ العهدة الاحتفاظ لنفسه بحق إضافة أمين عهدة واحد أو أكثر إذا نص على ذلك في سند العهدة، كما له منح هذه الصلاحية إلى حامي العهدة.

في حالة تعدد أمناء العهدة، يجوز النص في سند العهدة على ما يأتي:

توزيع السلطات والصلاحيات المتعلقة بالعهدة بين أكثر من أمين للعهدة.

تعيين أحد أمناء العهدة كأمين عهدة أول لمباشرة السلطات والصلاحيات المنصوص عليها في سند العهدة أو في هذا المرسوم بقانون.

أن يكون كل أمين عهدة مسؤولاً عن أفعاله وتصرفاته في حدود سلطاته وصلاحياته المحددة في سند العهدة.

إذا تعدد أمناء العهدة دون أن ينص سند العهدة على طريقة إدارة العهدة بينهم كان عليهم أن يعملوا مجتمعين، وذلك باستثناء الأحوال التي يكون من المطلوب إجراء عمل اضطراري لحماية مصلحة المستفيد أو غاية العهدة، أو كان الإجراء المطلوب مما لا يتطلب تبادل الرأي كقبض الدين أو وفائه.

إذا تعدد أمناء العهدة دون أن ينص سند العهدة على تحديد مهام كل منهم، كانوا مسؤولين بالتضامن عن الضرر الذي يصيب العهدة متى كان ناتجاً عن خطأ مشترك منهم.

في حال زوال صفة أحد أمناء العهدة، يزاول أمناء العهدة الباقون مهامهم المعتادة إلى حين تعيين أمين عهدة جديد.

لا يسأل أمناء العهدة بالتضامن في حال التعدد عما فعله أحدهم إذا تجاوز سلطاته وصلاحياته المبينة في سند العهدة أو كان متعسفاً في تنفيذها.



17- متى يتم قبول تعيين أمين العهدة؟

توقيعه على سند العهدة.

انتقال السلطات والصلاحيات على أموال العهدة إليه والبدء في أداء التزاماته كأمين للعهدة.

علمه بالتعيين وعدم اتخاذ أي فعل يدل على رفضه أو بقبول التعيين.

ولا يعد التزام أمين العهدة محققاً ألا بتمكينه من ممارسة السلطات والصلاحيات على أموال العهدة.



18- متى يحق لأمين العهدة أن رفض تعيينه؟

لأي شخص تمت تسميته كأمين للعهدة أن يرفض تعيينه بهذه الصفة، ويعد رافضاً لذلك إذا لم يبد قبوله خلال المدة التي يحددها منشئ العهدة لقبول التعيين أو بتعبيره عن الرفض صراحةً.

يرسل التعبير عن رفض التعيين بأي وسيلة كتابية إلى منشئ العهدة، ويشمل ذلك الوسائل الإلكترونية. وفي حالة وفاة منشئ العهدة يرسل التعبير عن رفض التعيين إلى أي أمين عهدة آخر معين يمارس مهامه على ذات العهدة، أو إلى أي شخص آخر ممن يملك صلاحية تعيين أمين العهدة وفق ما ينص عليه سند العهدة أو هذا المرسوم بقانون.

على الشخص الذي يرفض تعيينه كأمين عهدة بعد انتقال السلطات والصلاحيات على أموال العهدة إليه، أن يعمل على حفظ أموال العهدة الى حين نقل تلك السلطات والصلاحيات على أموال العهدة إلى منشئ العهدة، أو إلى أمين عهدة آخر.



19- متى يتم رفض استقالة أمين العهدة؟

إذا تبين للمحكمة المختصة أن هدف الاستقالة الإخلال في تنفيذ العهدة فتصدر قراراً برفض الاستقالة، وتُلزمه بقيمة الأضرار المترتبة على ذلك.



20- ما هي الحالات التي تعزل فيها المحكمة أمين العهدة؟

إذا تحققت شروط عزله المحددة في سند العهدة.

بناء على طلب منشئ العهدة أو المستفيدين أو أي أمين عهدة أخر معين، إذا تبين لها أنه يتصرف بشكل يضر بمصلحة المستفيدين أو غاية العهدة.

21- متى يتم زوال صفة أمين العهدة؟ تزول صفة أمين العهدة بوفاته أو بفقدان أهليته إذا كان شخصاً طبيعياً، أو تصفية نشاطه أو إشهار افلاسه إذا كان شخصاً اعتبارياً، أو انتهاء مدة تعيينه إذا كانت مدة تعيينه محددة في سند العهدة، أو إلغاء ترخيصه إذا كان أمين عهدة مهني، وتنتقل العهدة إلى باقي أمناء العهدة في حالة تعددهم.



22- ما هي سلطات وصلاحيات أمين العهدة؟

لأمين العهدة كافة السلطات والصلاحيات على أموال العهدة ويجوز له إدارتها واستخدامها والتصرف فيها بكافة التصرفات، وله فتح حسابات بنكية باسم العهدة، ما لم يقيد هذا الحق بموجب سند العهدة أو هذا المرسوم بقانون أو أي تشريعات أخرى ذات صلة.

إذا تضمن سند العهدة نص يقيد أمين العهدة من التصرف في أموال العهدة، للمحكمة المختصة بناءً على طلب أمين العهدة أو المستفيد منح أمين العهدة سلطة التصرف في أموال العهدة ويشترط في هذه الحالة ارتباط ذلك بالقدر الذي يحقق الغاية من انشائها ومصلحة المستفيد.

يجوز النص صراحة في سند العهدة على منح أمين العهدة سلطة تقديرية حول تحديد حصة كل مستفيد من المنافع الناتجة من أموال العهدة وطريقة ووقت توزيعها.

إذا تطلب تنفيذ أي شرط من شروط سند العهدة أو أي حكم من أحكام هذا المرسوم بقانون، تعديل سلطات وصلاحيات أمين العهدة، يجوز للأمين تقديم طلب إلى المحكمة المختصة للحصول على قرار، وللمحكمة المختصة إصدار القرار الذي يحقق غاية العهدة أو مصلحة المستفيدين.

للمحكمة المختصة بناءً على طلب طرف ذي مصلحة أن تضع شروطاً أو قيوداً على ممارسة أمين العهدة لسلطاته وصلاحياته إذا أخل بشروط سند العُهدة أو أحكام هذا المرسوم بقانون، أو مارس سلطاته وصلاحياته بما يتناقض مع مقتضيات حسن النية أو مستوى الأداء المتوقع منه.



23- ما هي التزامات أمين العهدة؟

أن يشرع خلال مدة معقولة من تعيينه بإتمام نقل السلطات والصلاحيات على أموال العهدة إليه وتمكينه منها وذلك مع مراعاة المدة المحددة في الفقرة (أ) البند (1) من المادة (13) من هذا المرسوم بقانون.

أن يؤدي التزاماته ويمارس سلطاته وصلاحياته بما يتوافق مع شروط سند العهدة وأحكام هذا المرسوم بقانون.

أن يبذل العناية اللازمة كشخص حريص لتنفيذ سلطاته وصلاحياته وواجباته، وأن يحافظ على أموال العهدة وقيمتها، وأن يتصرف فيها وفق شروط سند العهدة وأحكام هذا المرسوم بقانون.

أن يمارس مهامه لتحقيق مصلحة المستفيدين والغاية من إنشاء العهدة، وعليه المحافظة على أموال العهدة وتنميتها والتصرف فيها بما ينفع المستفيدين وغاية العهدة.

أن يقوم بجميع الإجراءات واتخاذ كافة التصرفات القانونية والمادية المعقولة للرقابة على عمليات الاستثمار والحفاظ على أموال العهدة وحمايتها وحماية أي حقوق خاصّة بها.

تمثيل مصالح العهدة وأي متطلبات قانونية تتعلق بالعهدة أمام الكافة ويشمل ذلك، أي جهة مختصة بتسجيل أو قيد أي معاملة ترد على أموال العهدة.

في حال وجود أكثر من مستفيد أو أكثر من غاية للعهدة، عليه أن يمارس مهامه لتحقيق مصلحة المستفيدين والغاية من إنشاء العهدة، وذلك من خلال المحافظة على أموال العهدة وتنميتها والتصرف فيها بما يحقق النفع لمصلحة المستفيدين والغاية من إنشاء العهدة. وعليه أن يكون محايداً بين المستفيدين وألا يمارس سلطاته وصلاحياته والتزاماته المنصوص عليها في سند العهدة بطريقة تؤدي إلى تحقيق مصلحة أحدهم على حساب الآخر وذلك مع مراعاة ما ينص عليه سند العهدة.

أن يفصح عن صفته، كأمين عهدة، وأن الأموال موضوع التصرف أموال عهدة بما في ذلك العقود والمعاملات التي يبرمها مع الغير لمصلحة العهدة.

أن يمسك سجل بكامل أموال العهدة، ويحتفظ بأموال العهدة بشكل مستقل عن أمواله الشخصية وأي أموال أخرى يتولى إدارتها. بما يسهل معه تحديدها من بين أمواله أو أي أموال أخرى.

أن يمسك ويحتفظ ويفصح عن الدفاتر والسجلات وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.

أن يبادر إلى إخطار كل من منشئ العهدة أو المستفيدين أو حامي العهدة، في حال علمه بوجود اي أمر يكون من شانه التأثير على قيمة أموال العهدة أو استثماراتها.

أن يفصح كتابة عن أي مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع مقتضيات ممارسته لمهام أمين العهدة، ويتم الإفصاح فور علمه بقيام هذه المصلحة إلى منشئ العهدة أو المستفيدين أو حامي العهدة، وإلى باقي أمناء العهدة الاخرين، وإلى المحكمة المختصة التي تم تعيينه من خلالها، وفي هذه الحالة عليه أن يمتنع عن المشاركة في اتخاذ أي قرار بشأن التصرف الذي يمسه تعارض المصالح. ويجوز تعيين أمين عهدة مهني لمباشرة التصرف محل الافصاح، وذلك إذا كان أمين العهدة منفرداً، على أن تراعى الأحوال التي يُنص عليها في القواعد المنظمة للعهدة الخاصة.

أن يجيب على أي استفسار يوجهه أي طرف ذي مصلحة إليه بخصوص أي مسألة ترد في المادة (27) من هذا المرسوم بقانون.



24- ما هي الأمور التي لا يجوز لأمين العهدة القيام بها؟

استعمال أموال العهدة لمصلحته وانتفاعه الشخصي بها أو الاثراء دون وجه حق نتيجة لتنفيذه التزاماته.

أن يتسبب أو يسمح لغيره باستعمال أموال العهدة أو الانتفاع بها أو الاثراء منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بالمخالفة لسند العهدة أو خلافاً لما تفتضيه المعاملات المتعلقة بالعهدة.

استغلال صفة أمين العهدة للإضرار بمصالح المستفيدين أو بغاية العهدة.

تحميل العهدة أيّ مصاريف عدا المصاريف المعقولة اللازمة لإدارة العهدة.



25- ما هي مسؤوليات أمين العهدة؟

يتحمل أمين العهدة المسؤولية عن أي خسارة أو هلاك لقيمة أموال العهدة نتيجة إخلاله بشروط سند العهدة، أو بسبب خطئه العمدي، أو نتيجة إهماله الجسيم في إدارة العهدة. وإذا أشترك أكثر من أمين عهدة في الإخلال بالعهدة، تكون المسؤولية بالتضامن.

إذا تصرف أمين العهدة في أموال العهدة على وجه يتعارض مع مقتضيات حسن النية وكان المتصرف إليه عالما بذلك وقع التصرف باطلاً ويجب على الطرفين إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل إجراء التصرف إذا كان ذلك ممكناً.

إذا اشترط سند العهدة بيع أي جزء من أموال العهدة خلال أجل معين، وقام أمين العهدة بمد ذلك الأجل لسبب يراه في مصلحة المستفيد، يقع على أمين العهدة عبء إثبات أن مد الأجل كان في مصلحة المستفيد، وإلّا وجب عليه التعويض بقدر النقصان في قيمة البيع أو الضرر الذي لحق بالمستفيد.

يكون أمين العهدة مسؤولاً عن أي ضرر بالعهدة تسبب فيه نتيجة للغش أو سوء نية أو إهمال الجسيم.

إذا لحق بأموال العهدة أضرار لأي من الأسباب المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، كان أمين العهدة ملزماً بالتعويض.

لا تعد أموال العهدة جزءا من الذمة المالية لأمين العهدة، ولا يجوز الرجوع على أموال العهدة لاقتضاء حق على شخص أمين العهدة، ولا تدخل أموال العهدة ضمن تركته، أو تفليسته، أو تصفية نشاطه، كما لا يكون لدائني أمين العهدة الحق في الرجوع على أموال العهدة، الا أنه يجوز الحجز على الأجر المحدد لأمين العهدة في حدود ما هو مستحق له في العهدة.

للمحكمة المختصة تعويض أمين العهدة من أموال العهدة عن أي أضرار لحقت به بسبب عمله كأمين للعهدة.



26- ما هي حالات عدم مسؤولية أمين العهدة؟

إذا وقع الإخلال من أي شخص آخر قبل تعيينه أميناً للعهدة.

إذا تسبب في الإخلال أمين عهدة آخر في حال تعدد أمناء العهدة، ما لم يكن أمين العهدة قد ساهم في الإخلال، أو كان يعلم بحدوث الإخلال من قبل أمين العهدة الآخر ولم يقم باتخاذ الإجراءات القانونية لوقف الإخلال خلال وقت معقول.

إذا تصرف بحسن نية وأمانة وبشكل معقول وفق سند العهدة وهذا المرسوم بقانون.

إذا نص سند العهدة على منح المستفيدين حق اعفاء أمين العهدة من المسؤولية أو التعويض نتيجة الاخلال بالعهدة ووافق المستفيدون على ذلك، لا يعتد بشرط الإعفاء السابق إذا كان الاخلال المنسوب إلى أمين العهدة ينطوي على تزوير أو سوء نية أو إهمال جسيم.

أي حالات يتم النص عليها في سند العهدة، بشرط عدم مخالفة النظام العام.



27- ما هي حقوق المستفيد على منافع العهدة؟

للمستفيد حق الحصول على منافع العهدة، وله مطالبة أمين العهدة بالوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في سند العهدة وأحكام هذا المرسوم بقانون والمحافظة على حقوق المستفيد المتعلقة بأموال العهدة لدى أي شخص سواء كان ذلك الشخص على علم او كان يفترض فيه العلم بالعهدة.

إذا حدد سند العهدة حقوقاً للمستفيدين دون تحديد نصيب كل منهم، تتم قسمة منافع العهدة بالتساوي بينهم، وذلك مع مراعاة أي قيد يرد على ذلك في سند العهدة وأحكام هذا المرسوم بقانون.

تعد حصة المستفيد من منافع العهدة بعد استحقاقه لها جزءاً من ذمته المالية، وذلك مع مراعاة أي قيد يرد على ذلك في سند العهدة وأحكام هذا المرسوم بقانون.

إذا تعدد أو تعاقب المستفيدون وكان لدى أحدهم حق استعمال أو استغلال أي جزء من أموال العهدة، وفق شروط سند العهدة، يجب أن يكون استعماله أو استغلاله لها بما لا يترتب عليه هلاك أموال العهدة أو إلحاق عيب مستديم فيه. وإذا تبيّن لأمين العهدة عدم التزام المستفيد بذلك، فعليه اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع حدوث أو استمرار حدوث ذلك.

يجوز النص في سند العهدة على حرمان المستفيد من حصته من منافع العهدة أو وقفها لمدة محدودة، أو إلى حين تحقق واقعة معينة، وذلك إذا أصبح المستفيد معسراً أو مفلساً أو تم الحجز على أمواله تحفظياً لمصلحة دائنيه، ويراعى في ذلك أي قيد يرد على ذلك في سند العهدة وأحكام هذا المرسوم بقانون.

يجوز النص في سند العهدة على إمكانية تجميع حصة المستفيد من منافع العهدة وتسليمها له بمرور مدة معينة أو تحقق واقعة محددة، وإذا لم ينص سند العهدة على ذلك، لأمين العهدة أن يطلب من المحكمة المختصة السماح بتجميع حصة المستفيد إذا كان ذلك يحقق مصلحة للمستفيد ويحقق غاية العهدة.

28- متى يتنازل المستفيد عن حقه في منافع العهدة؟

للمستفيد البالغ سن الرشد أو المأذون له، أن يرفض أو أن يتنازل عن كل أو جزء من حقوقه التي تنشأ بموجب سند العهدة أو هذا المرسوم بقانون، وذلك حتى لو سبق له أن تسلم بعضاً منها، ويجوز أن يكون التنازل محدداً بمدة معينة أو تنازلا نهائيا عن الحق. ولا يجوز الرجوع إذا تنازل المستفيد نهائيا عن حقه.

يعد رفضاً للعهدة من قبل المستفيد البالغ سن الرشد، إذا تم النص في سند العهدة على مدة محددة لقبول العهدة التي تمت لمصلحته ومضت تلك المدة دون القبول بها.

إذا رفض المستفيد المنافع المحققة لمصلحته من العهدة عادت الأموال المتحصلة من منافع العهدة إلى ذمة منشئ العهدة، ما لم ينص سند العهدة على غير ذلك.

يجب أن يكون تنازل المستفيد عن حقه في منافع العهدة كتابة ويقدم إلى منشئ العهدة أو أمين العهدة وفق شروط سند العهدة. ويجوز للولي أو الوصي أو القيم تقديم طلب إلى المحكمة المختصة للموافقة على تنازل المستفيد إذا لم يتمتع المستفيد بأهلية الأداء.

29- متى يجوز تعيين حامي للعهدة؟

يجوز النص في سند العهدة على طريقة تعيين حامي العهدة وتحديد صلاحياته، ومنحه حق مراجعة أداء أمين العهدة ومطالبته بالقيام بمهامه ومقاضاته في حال عدم التزام أمين العهدة بمهامه وأداء واجباته. كما يجوز النص في سند العهدة على منح حامي العهدة صلاحية تعيين أمين العهدة أو إضافة أمين عهدة آخر، وعزل أمين العهدة المعين وتعيين أمين عهدة جديد بدلاً عنه وتحديد أتعاب أمين العهدة، أو غيرها من الصلاحيات.

30- ما هي الأمور التي لا يجوز لحامي العهدة القيام بها؟

وضع نفسه في أي موضع يتعارض مع مقتضيات مهامه.

الانتفاع أو الإثراء، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بسبب تعيينه حامياً للعهدة.

السماح أو التسبب في إثراء أي شخص آخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة من العهدة.

إبرام صفقات مع أمين العهدة لحسابه الخاص، أو أي معاملات تتعلق بأموال العهدة تؤدي إلى انتفاعه أو انتفاع أمين العهدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وضع نفسه في أي موضع يتعارض مع مقتضيات مهامه.

الانتفاع أو الإثراء، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بسبب تعيينه حامياً للعهدة.

السماح أو التسبب في إثراء أي شخص آخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة من العهدة.

إبرام صفقات مع أمين العهدة لحسابه الخاص، أو أي معاملات تتعلق بأموال العهدة تؤدي إلى انتفاعه أو انتفاع أمين العهدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

31- متى يفقد حامي العهدة صفته كحام للعهدة؟

إذا تم عزله من منصبه من قبل المحكمة المختصة وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.

في حال قبول استقالته.

في حال تحقق شرط في العهدة يسبب عزله من منصبه أو يفقده صفته.

إذا قبل بتعيينه أميناً للعهدة.



32- ما هي سلطات المحكمة المختصة؟

إنهاء العهدة.

عزل أمين العهدة وتعيين بديل له.

ممارسة أي من سلطات وصلاحيات أمين العهدة أو الأمر بالوفاء بأي من التزاماته بتلك الصفة.

منح أمين العهدة صلاحيات إضافية بما لا يتعارض مع سند العهدة.

التصرف في أموال العهدة بما يحقق مصلحة المستفيدين وغايات العهدة.

اتخاذ أي قرار لحماية حقوق المستفيدين.

إصدار القرارات اللازمة حول صحة شروط سند العهدة وكيفية تنفيذها.

قبول استقالة أمين العهدة أو حامي العهدة في حال عدم تحديد من له الحق في قبول الاستقالة في سند العهدة.

أي صلاحيات أخرى منصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

كما تصدر المحكمة المختصة القرارات اللازمة ضمن صلاحياتها وفق أحكام هذا المرسوم بقانون دون خصومة، وذلك بناءً على طلب على عريضة يقدم إلى المحكمة المختصة من أي طرف ذي مصلحة، وعليها أن تراعي غاية العهدة ومصلحة المستفيدين.



33- متى يجوز لمنشئ العهدة أو من يفوضه حال حياة منشئ العهدة الرجوع عن العهدة وتعديل شروطها؟

يجوز لمنشئ العهدة أو من يفوضه حال حياة منشئ العهدة الرجوع فيها كلياً أو جزئياً أو تعديل شروطها أو تعديل أي سلطة أو صلاحية تم منحها في سند العهدة وذلك شريطة اثبات حق منشئ العهدة في الرجوع أو التعديل بسند العهدة. لا يؤثر تعديل شروط سند العهدة أو الرجوع عنها أو ممارسة أي من السلطات والصلاحيات المنصوص عليها في سند العهدة على أي فعل مشروع قام به أمين العهدة يتعلق بالعهدة قبل تسلمه اخطار بعلم الوصول بالتعديل أو الرجوع عن العهدة.

إذا نص في سند العهدة على إمكانية تعديل شروطها، فإن ذلك لا يؤثر على أي من السلطات التي منحها هذا المرسوم بقانون للمحكمة المختصة.

لا يجوز ممارسة صلاحية الرجوع عن العهدة أو أي جزء منها في حال استخدمت العهدة لضمان حقوق ترتبت للغير.

34- ما هي الحالات التي تقوم بها المحكمة المختصة بإبطال العهدة؟

تحقق سبب من أسباب البطلان المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

إذا كان الهدف من العهدة تحقيق غايات مخالفةً للنظام العام.

إذا تم انشاء العهدة دون أن يرتبط بها مستفيد معين أو فئة من المستفيدين، أو لم يتم تحديد الغاية من انشاؤها على النحو المحدد في هذا المرسوم بقانون.

إذا صدر حكم من المحكمة المختصة يقضي بأن إنشاء العهدة كان نتيجة التزوير أو تم تحت تأثير الإكراه أو الغلط أو تم بطريق الاحتيال أو التدليس، أو بناء على بيانات غير صحيحة بما يخالف سند العهدة وأحكام هذا المرسوم بقانون.

إذا كانت شروط سند العهدة أو غايتها غير واضحة أو غير مؤكدة بشكل يجعل من تنفيذها أمراً مستحيلاً، أو يكون فيها الوفاء بالتزامات أمين العهدة غير ممكناً.

إذا ثبت أن الغاية من إنشائها هو تهرب منشئ العهدة من سداد ديون أو ضرائب أو أي التزامات مالية أخرى واجبة السداد.

35- ما هي الحالات التي تنتهي فيها العهدة؟

رجوع منشئ العهدة عن العهدة في حال النص في سند العهدة على جواز ذلك.

إذا انتهت مدة العهدة.

انتهاء غاية العهدة، فيما عدا العهدة الخيرية التي تجدد وفق ما هو منصوص عليه في سند العهدة.

بناءً على اتفاق كل من منشئ العهدة وأمين العهدة والمستفيد الذي يملك حق التصرف على إنهاء العهدة وذلك بموجب سند كتابي موثق وفق سند العهدة.

إذا أجاز سند العهدة إنهاء العهدة بناء على طلب كتابي يقدم إلى أمين العهدة من جميع المستفيدين الحاليين، شريطة أن يكون للمستفيدين أهلية الأداء وأن يكون لهم الحق الكامل في أموال العهدة.

36- ما هي الحالات التي يجوز إنهاء العهدة بقرار من المحكمة المختصة؟

حدوث ظروف خارج توقعات منشئ العهدة، بحيث يكون معها إنهاء العهدة في مصلحة المستفيدين أو تحقق غايات العهدة.

إذا كانت أموال العهدة غير كافية لتغطية التكاليف اللازمة لاستمرارية العهدة.

في حال عدم وجود مستفيد أو أي شخص يعد مستفيد من العهدة وفق شروط سند العهدة، أو في حال عدم وجود أي غاية يمكن تحقيقها من العهدة.

37- ما هي أنواع العهدة؟

يشمل المرسوم بقانون أنواعاً مختلفة من العهد ذات الغايات المحددة، مثل العهدة الخيرية التي يتم إنشاؤها لغايات خيرية، أو العهدة الخاصة التي تنشأ لغايات التعامل في الأوراق المالية بمختلف أشكال التعامل المتعارف عليها في الأسواق المالية، أو لغايات إنشاء صناديق تقاعد أو ضمان توفر مزايا للمستفيدين مقابل مساهمات منتظمة تدفع للعهدة الخاصة.



38- من هي الجهات المستثناة من قانون العهدة؟

المناطق الحرة المالية إذا كان لديها تشريعات خاصة بها.