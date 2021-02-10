شكرا لقرائتكم خبر عن محامٍ خلال اجتماع رسمي.. «أنا لست قطة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: محمد الدسوقي

تسببت جائحة «كورونا» في إقحام الجميع في عالم التقنية عنوة، ليتم إنجاز أغلبية الخدمات والإجراءات وحتى المحاكمات عبر الإنترنت؛ الأمر الذي ترتب عليه حدوث مواقف غريبة وفي بعض الأحيان مضحكة لمن ليست لديهم المهارات الكافية لاستخدام برامج الإنترنت.

صحيفة «ذا صن» البريطانية نقلت أغرب المواقف المضحكة ومنها حادث وقع لمحامٍ خلال محاكمة عن بُعد في ولاية تكساس الأمريكية.

وأوضحت الصحيفة أنه عندما بدأت المرافعة ظهر المحامي أمام القاضي كـ«قطة كارتونية»، ليكتشف لاحقاً أن ابنه استخدم التطبيق قبله وغير صورة المستخدم فيه إلى «فلتر قطة» على كاميرا التطبيق.

وأضافت أن القاضي فيرجسون نبّه المحامي بونتون إلى مسألة القطة الكرتونية، فقام بونتون بتجنيد مساعده في محاولة للمساعدة في إزالة الفلتر، ولكن من دون جدوى.

ودخل المشاركون في نوبة من الضحك عندما سُمع المحامي بونتون وهو يقول: «هل تسمعني؟ أنا هنا على المباشر. أنا لست قطة».